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Önce otomobile daha sonra direğe çarptı: 2 yaralı

Sivas’ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile sonra da direğe çarptı.

Sivas'ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile sonra da direğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde ilerleyen 58 ABH 798 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce seyir halinde bulunan 58 BT 081 plakalı otomobile daha sonra ise refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile 58 BT 081 plakalı otomobilde maddi hasar meydana gelirken aydınlatma direği ise devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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