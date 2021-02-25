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Önce patladı sonra dondu, ortaya ilginç görüntüler çıktı

Sivas’ta Paşabahçe mesire alanında soğuk havanın etkisiyle patlayan ve ardından donan çeşme ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta Paşabahçe mesire alanında soğuk havanın etkisiyle patlayan ve ardından donan çeşme ilginç görüntüler oluşturdu.


Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 27 derecelere kadar düştüğü Anadolu vilayetinde birçok göl, ırmak ve şelale dondu. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanında bulunan çeşme dondurucu soğukların etkisiyle önce patladı. Ardından çeşmeden fışkıran su buz tuttu. Çeşmenin çevresinde oluşan buz kütlesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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