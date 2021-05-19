Onlarca çeşit yemeği yapılıyor, hepsi birbirinden dikkat çekiyor

Madımağın kolonyası ve kremi de dikkat çekiyor.

Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak bitkisi baharın gelmesiyle kendisini gösterdi. Yabani otların arasından tek tek seçilerek toplanan madımağın hasadına da başlandı. Türkülere konu olan ve onlarca çeşit yemeği yapılan madımak bitkisini toplamak isteyen vatandaşlar kendilerini doğaya bıraktı. Faydası saymakla bitmeyen, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı olan bitki Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Küçük yaşlardan beri doğaya ilgi duyan ve madımak bitkisini araştıran Birgül Canikligil, madımaktan 180'nin üzerinde çeşit çeşit yemek ve tatlı yaptı. Bitkiden kolonya, krem ve sabun da üreten Canikligil, yaklaşık 1 yıl önce de kitap çıkardı. Birgül Canikligil'in “Damak Tadı Madımak'' ismini verdiği kitabında madımaklı baklavadan, madımaklı pizzaya birçok tarif yer alıyor.

“Antioksidan değeri yüksek''

Birgül Canikligil, madımağın antioksidan değerinin yüksek olduğunu belirterek, “Bitkileri araştırdım. Madımağı araştırdım. Madımağın buralarda neyi yapılabilir, biz madımaktan neler çıkartabiliriz? Diye düşündüm. Madımak Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişir. İlkim şartlarına göre şekil değiştirir. Sıcak bölgelerde yetişirse daha fazla gelişir. Daha büyük yapraklı, daha iri olur. İç Anadolu bölgesinde yetişirse daha soğuk iklimde biraz daha geç yetiştiğinden daha küçük daha dayanıklı olur. Sıcak iklimlerde su oranı daha yüksek olabilir. Antioksidan değeri çok yüksek. Antioksidan değerinin çok yüksek olduğunu öğrendiğim zaman ben bunu insan sağlığına uygun neler yapabilirim? Diye düşündüm. Cilt güzelleştireceğini düşünerek kremini yaptım. Sabunun ve kolonyasını yaptım. Bunun dışında bağırsakları çalıştırır. Biraz tansiyonu yükseltir ama metabolizmayı hızlandırıyor. Bağışıklık sistemine etkisi var. Madımağın bu tür faydaları var'' dedi.

Madımaktan onlarca çeşit yemek ve tatlı yaptı

Canikligil, madımak bitkisinden 180 çeşidin üzerinde yemek yaptığını söyleyerek, “Madımak çok küçük olduğundan dolayı oturarak, diz kırarak topluyorlar. Saatlerce usanmadan bu bitkiyi sofraya getirmek için annelerimiz, kız kardeşlerimiz gayret gösteriyor. Beylerden de bunları satış amaçlı toplayıp satan var. Çok çeşit yemeğini yaptım. 180'ni geçti. Belki 190'ı geçmiştir. Üretmeye devam ettim. Farklı şeyler çıkartıyoruz sürekli. Çıkardığımız yemekleri değerlendiriyoruz. Hem hocalarımız bakıyor hem farklı kesimlerde tattırıyoruz. beğeniyorlar. En çok beğenilen hangisi olursa onun kitaba koymaya çalışıyorum. Madımak nötr bir bitki olduğu için her yere giriyor. Hamur işlerine de giriyor, tatlıya da giriyor. Kışın dolaba konulabilir. Kurutulabilir. Çektirip koyarlar. Yemeğin yapılış şekline göre hazırlık yapılır'' şeklinde konuştu.