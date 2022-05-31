Online damat, düğününe görüntülü bağlantı ile katıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir damat adayı, vize problemi yaşayınca Almanya'da ki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katılmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz aylarda Almanya'nın Hauptsrabe kentinde yaşayan Kübra Polat ile nişanlanan ve resmi nikahını Polat, Almanya tarafından kendisine vize verilmeyince geçtiğimiz gün Almanya'da gerçekleştirilen düğününe katılamadı. Polat bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı. Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan katip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas'ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.

Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını belirtip, “Eşimle nişanlandık, resmi nikahımızı yaptı. Almanya'da ve Sivas'ta birer düğün planladık ve tarihleri belirleyip davetiyelerimizi dağıttık. Ancak vize alamadığım için Almanya'da planlanan düğünüme katılamadım. Bende kuaföründen salonuna kadar 8 saat boyunca whatsapp üzerinden düğüne katıldım. Benim için buruk bir düğün oldu. Eşimin yanında olmak isterdim. Önümüzdeki günlerde Sivas'ta yeniden düğünümüzü yapacağız. İnşallah orada birlikte ve mutlu olacağız” dedi.