ORAN destekleri devam edecek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı Sivas'ta gerçekleştirildi.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, başkanlığındaki toplantıya bağlı illerin valileri ve diğer yetkiler katıldı.

Toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bölgenin kalkınması ve gelişmesi için ajans olarak ilgili sektörleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ajansımıza sunulan projeleri değerlendirerek, bölgemize katkı sunabileceğini düşündüğümüz projeleri destekleme gayret gösteriyoruz.” dedi.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin turizm destinasyonu bölgesi olduğunu, bu nokta da ajansın çeşitli projeler hazırladığını dile getiren Kayseri Valisi Günaydın, “Bu alandaki çalışmalarımızın ülkemiz ve illerimiz için önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sektörde turizm alanındaki firmalardan kurumlara kadar yapılan tüm çalışmaları takip ediyoruz. Bizlere sunulan önerileri hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımız firmaları ziyaret ederek, bilgilendirme çalışmaları yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve kurul üyelerinin yaptığı konuşmalarla tamamlandı.