ORAN'dan Sivas'a 13.7 milyonluk yeni yatırım

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ‘İleri Alaşımlar Üretim Merkezi', Sivas 1. OSB Müdürlüğü ile ‘Sivas İnovasyon Merkezi', Gemerek OSB Müdürlüğü ile ‘Gemerek Organize Hayat Buluyor' ve Cemel Belediyesi ile ‘Cemelli Kadınlar Üretiyor, İstihdam Artıyor' projelerinin tanıtımı ve toplu imza töreni düzenlendi.

Sivas Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas I. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Emre Torun, Gemerek OSB Müdürü İlhan Kayatürk ve Cemel Belediye Başkanı Gazi Öztürk, hazırladıkları projeler hakkında sunum yaparak katılımcılara bilgi verdi.

'Hayallerimiz Projeye, Projelerimiz Gerçeğe Dönüşüyor' sloganıyla 13.750.000 TL proje bedeliyle hayata geçirilen imza töreninde söz alan Sivas Valisi Salih Ayhan, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza; Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, devlet millet el ele bugünleri birlikte atlatılacağını söyleyerek sözlerine başladı.

Hayallerimizin Gerçeğe Dönüşmesini Sağlıyoruz

Üretmek için yeni fikirlerin olması gerektiğini kaydeden Vali Ayhan, "Dünyada rekabet edebilmek için teknolojimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Dünya ile rekabet edebilmek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için güzel projeler yapıyoruz. ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle de hayallerimizin gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Burada kaybetsek de hayallerimizden ve projelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Sivas'ta yüksek teknolojili ürün yatırımların yapılmasını, yeni fikirlerin hayata geçmesini önemsediklerini kaydeden Vali Ayhan, "Bunun için gereken tüm desteği sanayicimize sağlıyoruz. İşte bu maksatla bugün bu mekânda dört önemli projenin sözleşme imza törenini gerçekleştireceğiz. ORAN Kalkınma Ajansı'nın Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve SOGEP gibi değişik destek enstrümanları vasıtasıyla desteklenecek dört projenin toplam tutarı 13 Milyon 750 bin TL olup, bunun 11 Milyon 171 bin liralık kısmı hibe olarak hak edilmiştir. Bu projelerden Sivas İnovasyon Merkezi Projesi, ajansın güdümlü projeleri arasında yer almakta; Sivas OSB Müdürlüğümüz bünyesinde yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranının artırılması ve katma değeri yüksek ürünleri araştırma-geliştirme noktasında önem arz etmektedir. Ayrıca bu proje ile birlikte sanayici altyapısının güçlendirilecek, istihdama katkı sağlanacak, sanayicimizin ihracata yönelmesinin önü açılacaktır; sanayicimiz ihtiyaç duyduğu tüm teknolojik hizmetleri bu merkezden alabilecektir. İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi ise savunma, ortopedi, implant gibi yüksek teknolojik sektörlerde katma değerli üretimin ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği güzide bir projemizdir." şeklinde konuştu.