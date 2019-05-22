Organ naklinde buruk mutluluk

Sivas'ta beyin ölümü gerçekleşen eşinin karaciğerini bağışlayan Asiye Güler, kendilerinin üzüntü içerisinde olduğunu ancak eşinin karaciğerinin başka bir aileye umut olacağından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sivas'ta 57 yaşındaki İlhami Güler, 7 gün önce beyin kanaması nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Güler'in dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Güler'in organlarını bağışlama kararı verdi. Yapılan tetkiklerin ardından beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğerinin başka bir hastaya umut olacağı belirlendi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Erzurum'dan gelen ekip tarafından yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Güler'in karaciğeri alındı. Uzun süren operasyonun ardından ise Güler'in ailesi gözyaşları içerisinde organın başka bir hastaya umut olması için yola çıkışını izledi.

Eşinin karaciğerinin başka bir hastaya umut olacağından dolayı buruk bir mutluluk içerisinde olduklarını belirten Asiye Güler, “Eşim hastalandı biz 7 gündür hastanedeyiz. Bize küçücük bir umut ışığı olsaydı biz çok sevinecektik. Ama olmadı, beyin ölümü gerçekleşti. Dedik biz burada üzülürken onun organları 1 kişiye dahi olsa umut ışığı olsun. Biz burada yıkılırken başka bir aile en azından ayağa kalksın, sevinsin ve mutlu olsun. Bu değerler bizim için çok önemli. Buda başkalarına bir örnek olsun. Biz üzülürken başkasının adına da seviniyoruz. “dedi.

Alınan karaciğer nakil bekleyen hastaya nakledilmek için Erzurum'a gönderildi.