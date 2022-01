Orhan Ak: “Sivas çok zor deplasman”

DG Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan lider Trabzonspor'da Yardımcı Antrenör Orhan Ak maçın ardından, “Sivasspor her zaman çok zor bir deplasmandır. Özellikle Rıza Hoca'nın takımları lige uygun, sert. Ona göre oyuncu seçimlerini yapıp oyunu daha çok zorlaştıran güçlü bir kontratta olan bir takım” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Trabzonspor'da Yardımcı Antrenör Orhan Ak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Ak, “Açıkçası beklediğimiz bir oyunla başladı. Sivasspor her zaman çok zor bir deplasmandır. Özellikle Rıza Hoca'nın takımları lige uygun, sert. Ona göre oyuncu seçimlerini yapıp oyunu daha çok zorlaştıran güçlü bir kontratta olan bir takım. Bizde ona göre çalıştık. Hafta içi özellikle çok yoğun bir şekilde. Aslında oyun olarak beklediğimiz bir şey tamamen sahanın bütününde özellikle ikinci bölgede adam adama bir oyunla başlayan bizde bir stoperimizi oyuna sokarak bu baskıyı kurmaya çalıştık. İlk golü de böyle bulduk. Özellikle ikinci yarının hava şartlarıyla beraber bu iş daha da zorlaştı. Oyun biraz daha pas oyunundan çok biraz daha ikili mücadeleler bireysel hatalara dönmeye başladı, zaman zaman da geçişlerle devam etmeye başladı. Bizim için kaybedilen 2 puan var diye düşünüyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama bu şartlarda Sivasspor gibi deplasmanda alınan 1 puan bizim için şu an bir kazanç. Kaybetmeden devam etmek önemli. Önümüzde bir maç daha var” diye konuştu.