İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Orman haftası Güründe coşkuyla kutlandı

Güründe 21-25 Mart Orman Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandıGürün Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğince Cumhuriyet İlkokulunda Orman Haftası ile ilgili ağaçlandırma şefi Osman Taş bir sunum yaparak Ormanın ve Ormancılığın önemini anlattı.

Güründe 21-25 Mart Orman Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı


Gürün Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğince Cumhuriyet İlkokulunda Orman Haftası ile ilgili ağaçlandırma şefi Osman Taş bir sunum yaparak Ormanın ve Ormancılığın önemini anlattı. Çocuklara 1+0 yaşında kaplı Enso Sarıçam fidanları ve çeşitli hediyelerden oluşan bir paket verdiler. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.