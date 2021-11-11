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Ormanda kaybolduğunu ihbar etti, ekipler alarma geçti

Sivas’ta genç bir kadın 112’yi arayarak ormanda kaybolduğu ihbarında bulundu.

Sivas'ta genç bir kadın 112'yi arayarak ormanda kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine alarma geçen ekipler genç kadını aramaya başladı.



Sivas'ta saat 21.45'te 112'yi arayan genç bir kadın, Kardaşlar Ormanı'nda kaybolduğu ihbarında bulundu. İsminin E.Y. olduğunu söyleyen genç kadın, ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

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