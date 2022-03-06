Ormandaki hayalet olarak bilinen vaşakların 3'ünü aynı yerde fotoğraflamayı başardı

Vaşaklar, gece hareket edip gündüz dinlenmeleri ve doğada kendilerini gizlemedeki ustalıkları nedeniyle ‘ormanın hayaleti' olarak adlandırılıyor. Vaşakları neredeyse görmek mümkün olmadığı için nesillerinin tükendiği düşünülse de özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde popülasyonları normal düzeyde. Vaşaklar, doğada kendilerini gizleme özellikleri nedeniyle doğa fotoğrafçılarının da bir hayli ilgisini çekiyor. Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, geçtiğimiz günlerde aynı gün üç farklı vaşağı fotoğraflamayı başardı.

Tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını belirten Mustafa Aslan, “Yaklaşık 5 yıldır profesyonel olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyorum. Geçtiğimiz günlerde aynı yerde üç farklı vaşak görüntüledim. Bu vaşakları gündüz vakti gördüm. Gündüz vakti vaşakları görebilmek çok zordur. Kendilerini çok iyi gizledikleri için ‘ormanın hayaleti' diye de adlandırılırlar. Normalde gece aktif olurlar, gece dolaşıp, gece avlanıyorlar. Ama şu an üreme dönemi olduğu için gündüz de gözlenebiliyorlar. Ben de bu nedenle fazla uğraş göstermeden bulabildim” dedi.

Aslan, vaşakların gece avlanıp gündüz gizlenerek dinlendiklerini ifade ederek, “Vaşaklar, Türkiye'deki Anadolu parsından sonra en büyük ikinci kedi türüdür. Bu hayvanı gören sayısı çok az. Türkiye'deki sayısı da bir hayli az olduğu için hem de gece aktif olan bir hayvan olduğu için fark edilmesi hayli zor. Kamuflajlı da çok iyi, bulunduğu ortama çok iyi uyum sağlayabiliyor. Asla fark edilmesi mümkün değil. Bu yüzden kısa bir süre bulabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hem de bir anda üç tanesini görebilmek gerçekten tarif edilemeyen bir his yaşattı bana” şeklinde konuştu.