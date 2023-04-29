Ortaokul öğrencileri SBTÜ'de incelemelerde bulundu

sınıf öğrencileri, Okul Müdürü İhsan Karadağ, Müdür Yardımcıları Ömür Özdemir ve Veli Temir ile birlikte Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni (SBTÜ) ziyaret etti.

Ziyarette SBTÜ kampüsü içerisinde bulunan Lütfi Abay Yapay Zekâ, Robotik ve Kontrol Laboratuvarı, Aerodinamik ve İtki Laboratuvarı, Yapı ve Malzeme Laboratuvarı, İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı Laboratuvarı, Teraherz Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı, Sistem Dinamiği, Kontrol ve İmalat Laboratuvarı, Enerji Sistemleri Laboratuvarı, Kimya Mühendisliği Laboratuvarı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı, Bitki Zararlıları Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Moleküler Genetik Laboratuvarı, Kalite ve Torak Analiz Laboratuvarında incelemelerde bulunan öğrencilere, laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar hakkında öğretim elemanları tarafından bilgi verildi. Ardından üniversitedeki sosyal alanlar, derslikler, kütüphane vb. alanlar gezildi. Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Karaköy'ün de katılımıyla SBTÜ Konferans Salonunda gerçekleştirilen mühendislik meslekleri tanıtım sunumları ile devam eden program, SBTÜ yemekhanesinde öğle yemeği ikramı ile sona erdi.