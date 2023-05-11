Ortaokul öğrencileri tasarım sergisi açtı

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi sergi salonunda açılan sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bir süre Okul Müdürü Mehmet Açık, öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Aslan, serginin düzenlenmesinde emeği olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Aslan'a Milli Eğitim Şube Müdürleri Resul Çatal, Mehmet Başcil, Hülya Bozbıyık, Özkan Çamcı, Mehmet Uysal, Mesut Kaş ve Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlıyan da eşlik etti.