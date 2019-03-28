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Ortaokul öğrencilerinden 'Sivas Kongresi' koreografisi

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Suşehri ilçesinde 650 öğrenci tarafından yapılan koreografi çalışması büyük beğeni topladı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Suşehri ilçesinde 650 öğrenci tarafından yapılan koreografi çalışması büyük beğeni topladı.


Suşehri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Suşehri İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması yapıldı. İlçe stadyumunda yapılan çalışmada 650 öğrenci yer aldı. Ay ve yıldız şekli yapan öğrenciler koreografide Türk bayrağı açtı. Koreografide öğrenciler bedenleriyle '4 Eylül ve 100'üncü Yıl' yazdı. Havadan çekilen görüntüler büyük ilgi gördü.


Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal koreografide emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

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