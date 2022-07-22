İhlas Haber Ajansı

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OSB'de yangın çok sayıda ekip sevk edildi

Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendiEdinilen bilgilere göre, olay, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi.

Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi


Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi. Firma içerisinde bulunan kimyasal yağ tankında biranda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Dumandan etkilenen 10'na yakın işçiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken vücudunda yanıklar oluşan iki işçide hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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