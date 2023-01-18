Osmanlıca'ya ilgi artıyor

Kütüphane salonunda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Kütüphane Müdürü Dahiye Karagülle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, Edebiyat Öğretmeni Yaşar Abanus ve kursiyerler katıldı.

"Osmanlı Türkçesinde Arapça Farsça Kurallar", "Osmanlı Türkçesinde Arşiv ve Edebi Metinler", "Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler" ve "Osmanlı Türkçesinde İmla Kuralları" konu başlıklarında düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 21 kursiyer için sertifika töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra mühendis, hemşire, memur gibi değişik mesleklerden katılım sağlayan kursiyerleri tebrik etti.

Aslan, daha sonra Kütüphane Müdürü Dahiye Karagülle ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker ile birlikte kursiyerlere belgelerini takdim etti.