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Ot yangını korkuttu

Sivas’ta sokak arasında çıkan ot yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.



Yangın, saat 19.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.

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