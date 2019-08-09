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Ot yangını korkuttu

Sivas’ta boş bir arazide meydana gelen ot yangını vatandaşları korkuttu.

Sivas'ta boş bir arazide meydana gelen ot yangını vatandaşları korkuttu.


Edinilen bilgilere göre ot yangını saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Kaleardı Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını metruk binalara sıçramadan söndürdü. Söndürülen yangın vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

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