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Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Sivas’ta ’2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ sebebiyle Otizm farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Sivas'ta '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' sebebiyle Otizm farkındalık yürüyüşü düzenlendi.


2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinleri kapsamında Sivas'ta otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, otizmli çocuklar ile aileleri ve öğrenciler katıldı.Kongre Bahçesi Müzesi önünde toplanan çok sayıda kişi ellerinde döviz ve pankartlarla İnönü bulvarı üzerinde yürüdü. Yürüyüş Fidan Yazıcıoğlu kültür merkezi önünde son buldu. Burada açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, bugün onların günü olduğunu söyleyerek , “ 2 Nisan Otizm günü. İlimizde de bu manada olan 213 çocuğumuza farkındalık oluşturacağız. Farklılık bir mesaj verme adına hep beraber yürüdük. Bugün onların günü . Tabi devletimizin sosyal devlet anlayışı ve ilkesi gereğince bu çocuklarımızın tek çıkar yolu eğitim olduğu için özel önem gösterilmektedir. İlimizde de 213 bu şekilde otizmli çocuğumuz var. Tabi otizmli olması kendi kaderleri değil. Bu şekilde emsallerinden, aksanlarından biraz daha farklılık arz etmektedir. Bunların içine kapalı olmasını engellemek, sosyalleşmelerini sağlamak için ciddi bir eğitim metodoloji geliştirilmektedir. “ dedi.


Burada çekilen toplu fotoğrafın ardından kültür merkezi içerisinde, otizmli çocukların yapmış olduğu resimlerin sergisi açılışı yapıldı.Resim sergisi vatandaşlar ve öğrenciler tarafından ilgi gördü.

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