Otizme dikkat çektiler

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Vali Salih Ayhan, otizmli birey için erken teşhisle birlikte doğru eğitimin bir nevi tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Ayhan; "Bugün vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin otizmli bireylerin yaşamlarına katkı sunmasını diliyorum." dedi.

Vali Ayhan'ın konuşmasının ardından okulun faaliyetlerinin yer aldığı video gösterime sunuldu. Daha sonra öğrenciler öğretmenleri eşliğinde; "Mavi Gezegen" şarkısı şarkısını söyledi. "Sessizliğim Şiiri"nin seslendirilmesinin ardından ana sınıfı öğrencileri; palyaço gösterisini sahneledi. Program ront gösterisi ile sona erdi.

Vali Ayhan programın ardından öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Daha sonra öğrencilerin hazırladığı görsel sanatlar sergisini gezen Ayhan, okulda düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna katılan öğrencilerle de bir araya geldi.

Ayhan; beraberindeki il protokolü ile birlikte okul bünyesinde oluşturulan "Uygulama Evi"ni de ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Ayhan ve Aslan, "Uygulama Evi"nde verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı.