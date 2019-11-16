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Otizmli öğrencilerle kaynaştılar

Sivas’ta ilkokul öğrencileri otizmli öğrencileri ziyaret edip yanlarında oldukları mesajını verdiler.

Sivas'ta ilkokul öğrencileri otizmli öğrencileri ziyaret edip yanlarında oldukları mesajını verdiler.


Otizmli öğrencilere yönelik istenmeyen veli tepkileri üzüntüye neden olurken Sivas'ta öğrencilerin davranışı girişimi sevindirdi. Sivas Özel İdare İlkokulu öğrencileri Sivas özel eğitim uygulama okulunda eğitim gören otizmli öğrencileri ziyaret edip onların yanında olduklarını mesajını verdiler. Öğrenciler, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtip tüm vatandaşların bu farklılığı kabullenmesi gerektiğinin altını çizdiler. Öğrencilerin kaynaşması güzel görüntüler oluşturdu.

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