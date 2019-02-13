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Oto fareleri yakayı ele verdi

Sivas’ta girdikleri otomobillerin teyplerini çalan iki kişi polisin takibi sonucu yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Sivas'ta girdikleri otomobillerin teyplerini çalan iki kişi polisin takibi sonucu yakalanarak adli mercilere teslim edildi.


Sivas'ta geçtiğimiz hafta hırsızlar, Ata Sanayi sitesinin içerisinde park halindeki 5 otomobile girip teypleri çaldı. Şikayet üzerine polis tarafında başlatılan inceleme ve titizlikle yürütülen takip sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen iki kişi çaldıkları teyplerle birlikte yakalandı. Çalınan teypler sahiplerine teslim edilirken zanlılar ise adli mercilere teslim edildi.

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