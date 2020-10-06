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Otobüsten inmek istemeyen yaşlı adam, tehditler savurdu

Sivas’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam çevresine tehditler savurdu.

Sivas'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam çevresine tehditler savurdu.


Covid-19 tedbirleri kapsamında halk otobüslerinde ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 25 oranında yolcu taşımasına karar verilmişti. Bu kuralı hiçe sayan yaşlı bir vatandaşsa otobüsten inmeyerek halk otobüsü şoförüyle tartıştı. Yaşlı adamın otobüsten inmek istememesiyse otobüste yolculuk yapanları ve şoförü isyan ettirdi. Şoförün ve yolcuların çabası sonrası yaşlı adam, tehditler savurarak araçtan indi. Yaşlı adamın araçtan indiği esnada şoföre ‘seni gebertirim' demesiyse dikkat çekti. Yaşlı adamın otobüsten inmek istemediği anlarsa cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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