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Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.40 sıralarında Sultanşehir Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen A.A. idaresindeki 58 BE 147 plakalı FİAT marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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