Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Sivas'ta otomobilin yol ortasındaki bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolunun Sivas ile Hafik ilçesi arasındaki Seyfebeli Geçidi'nde meydana geldi. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan Y.K. yönetimindeki 38 MA 1231 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyere çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.