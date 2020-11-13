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Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Şarkışla karayolu Gücük Köyü mevkiinde meydana geldi. A.V. yönetimindeki 06 ZVT 93 FİAT marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü ile Y.V. ve Y.V yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Şarkışla itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla İlçe Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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