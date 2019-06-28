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Otomobil çarpan çocuk yaralandı

Sivas’ın Gemerek İlçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sivas'ın Gemerek İlçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gemerek ilçesi Dr. Bahattin Tamer Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada, E. Ü. (32) yönetimindeki 34 ZV 1139 plakalı otomobil E. Y. isimli 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulans ile Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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