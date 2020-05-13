İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza 16.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayo Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım girişi kavşağında meydana geldi. S.A yönetimindeki 58 UA 285 plakalı kamyonet ile M.A yönetimindeki 58 ABY 943 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan yolcu S.A yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan S.A olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.