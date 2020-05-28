Otomobil ile Traktör çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-100 karayolu Suşehri ilçesi Bostancık köyü araç muayene istasyonu yakınında meydana geldi. Bahtiyar Keskin 58 KD 315 plakalı traktörü ile bölünmüş yolun diğer tarafında bulunan tarlasına geçmek isterken karşı yönde ilerleyen Güven Kılıç yönetimindeki 34 EJ 1221 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen traktörün sürücü Keskin ile diğer otomobilde bulunan Zinnet Doğan ve Naime Kılıç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.