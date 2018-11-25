İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil istinat duvarında uçtu: 2 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin istinat duvarından uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin istinat duvarından uçması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Erdoğan Ç. (18) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Serkan Ç. (15) takla atan araçtan ekipler tarafından çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.