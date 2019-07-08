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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Barış K. yönetimindeki 38 GN 669 plakalı otomobil Süleyman Karatay'ın idaresindeki 58 RB 391 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan sürücü Barış K. (35) ve araçta bulunan Beril Z.K. (1), Emir T.K. (4) ve Bediha K. (31) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çevrede “Çorapçı Süleyman” olarak tanınan motosiklet sürücüsü Süleyman Karatay'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları kaza yerine akın etti.

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