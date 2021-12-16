İhlas Haber Ajansı

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Otomobil otobüsle çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil otobüsle çarpıştı her iki aracın sürücüsü de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Sivas-Ankara karayolu Adliye kavşağında meydana geldi. Kazada T.A. yönetimindeki 58 BF 668 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ş. yönetimindeki 58 H 0002 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayali tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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