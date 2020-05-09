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Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

Sivas’ta bir otomobilin park halindeki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir otomobilin park halindeki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K idaresinde 58 AZ 799 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil içerisinde bulunan sürücü, B.K ve E.K hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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