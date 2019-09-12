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Otomobil şarampole devrildi: 1 Yaralı

Sivas’ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Seyfebeli Geçidi mevkiinde meydana geldi. C.D. idaresindeki 34 JP 0023 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen aracın sürücüsü C.D. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ambulans ile yaralı C.D. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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