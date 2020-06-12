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Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Sivas’ın Zara ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, ilçeye bağlı Şafaklı köyü Havcıyurt mezrası yakınlarında meydana geldi.Necmettin Korkmaz (66) yönetimindeki 34 ZE 0916 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle mezra yakınlarında şarampole uçtu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Necmettin Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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