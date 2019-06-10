Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz gün D-100 karayolu Suşehri-Erzincan istikametinde meydana geldi. Suşehri ilçesinden Erzincan istikametine gitmekte olan G.K yönetimindeki 34 ZN 7426 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobillerde bulunan G.K, M.K ve N.K yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.