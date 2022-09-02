Otomobil şarampole uçtu, 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında meydana geldi. H.K. (32) yönetimindeki 34 FK 7263 plakalı Opel marka otomobil mıcırlı yolda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan K.K. (30), H.H.K. (9) ve A.A.K. (6) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki çocuğun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.