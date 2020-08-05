Otomobil şarampole uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu

Sivas'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri-Sivas karayolu Şarkışla ilçesi Harun köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 06 EYS 25 plakalı Tofaş marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.