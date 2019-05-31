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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Sivas’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçup, ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçup, ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Divriği-Kangal yolunda, Kangal'a giden A.D. idaresindeki 58 AAC 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Şarampole uçan otomobil bir süre sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Kangal Devlet Hastanesine kaldırdı.


Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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