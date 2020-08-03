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Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün Konakpınar köyü mevkinde meydana geldi. Sivas istikametinden Malatya istikametine giden G.A. yönetimindeki 55 JH 515 plakalı Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle takla atıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A ve A.A yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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