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Otomobil ters döndü:1 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya- Kayseri yolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeki E.B. idaresindeki Opel marka 38 ACC 503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Gürün ilçe hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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