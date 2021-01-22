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Otomobil virajı alamadı, evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde virajı alamayan otomobil evin bahçesine uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde virajı alamayan otomobil evin bahçesine uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. B.G. idaresindeki 23 AAP 106 plakalı Tofaş marka otomobil Gökpınar yolu istikametinden ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan İ.K. ve R.Ş. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün İlçe Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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