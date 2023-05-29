İhlas Haber Ajansı

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Otomobil yoldan çıktı: 1'i çocuk 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza; Kayseri Malatya karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Ö.M.(35) idaresindeki 06 BR 2515 plakalı otomobili sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Su kanalı içerisine düşen araçta sürücü ile araçta bulunan A.M.M.(4) ve N.U.M.(34) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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