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Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Sivas’ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Mimar Sinan Mahallesi Sivas-Ankara karayolunda meydana geldi. E.G idaresindeki 58 FZ 114 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan S.G ve B.A hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü E.G ve otomobil içerisinde bulunan İ.G ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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