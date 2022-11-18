İhlas Haber Ajansı

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Otomobil yoldan çıktı: 2'si çocuk 5 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Kabasakal Köyü yakınlarda meydana geldi. F.M. idaresindeki 58 ACY 246 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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