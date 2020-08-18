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Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu İhsanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu İhsanlı köyü yakınlarında meydana geldi. M.A idaresindeki 58 TT 793 plakalı otomobil, İhsanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile G.A., G.A., ve M.E.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.E.A., Sivas'a sevk edildi.

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