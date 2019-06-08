İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin altında kalan yaşlı kadının hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın Alibaba Mahallesi 50. Sokakta meydana geldi. Kazada A.A. yönetimindeki 58 TH 928 plakalı otomobil yolda yürümekte olan Gülbahar Çalışkan (65) ve E.G isimli kadınlara çarptı. Otomobilin atında kalan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. E.G. ise ambulans ile Numune hastanesine kaldırıldı. Ölen kadını itfaiye ekipleri otomobilin altından çıkarttı. Otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine götürüldü. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.