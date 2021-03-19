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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Sivas’ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan iki vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan iki vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre kaza Bahtiyarbostan Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazanın etkisiyle bir otomobil kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımda bulunan vatandaşlar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığı kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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