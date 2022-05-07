İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Sivas’ın Gemerek ilçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen A.Y. isimli kadına 38 DC 742 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.