Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Sivas'ta karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. O.İ. idaresindeki 27 RM 466 plakalı Citroen marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ş.Ö. adlı kadına çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.